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Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый

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Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 1
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 2
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 3
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 4
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 5
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 6
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 7
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 8
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 9
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 10
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 11
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 12
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 1
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 2
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 3
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 4
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 5
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 6
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 7
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 8
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 9
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 10
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 11
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 12
  • Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702181
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
теплоизолированная ручка, место для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х15
Вес, кг.
2.5

Описание товара Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый

Сэндвичница Starwind SSW2346 черный/серебристый, мощность 750Вт, формы для готовки: пластины для вафель, сэндвичей, гриля.

Отзывы о товаре Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
теплоизолированная ручка, место для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница Starwind SSW2346 черный/серебристый, мощность 750Вт, формы для готовки: пластины для вафель, сэндвичей, гриля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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