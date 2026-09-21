Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
теплоизолированная ручка, место для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х15
Вес, кг.
2.5
Описание товара Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый
Сэндвичница Starwind SSW2346 черный/серебристый, мощность 750Вт, формы для готовки: пластины для вафель, сэндвичей, гриля.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность
750
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, гриль, сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
2
Количество отделений в пластине для вафель
2
Функции и особенности
теплоизолированная ручка, место для хранения шнура
Страна производитель
Китай
Сэндвичница Starwind SSW2346 черный/серебристый, мощность 750Вт, формы для готовки: пластины для вафель, сэндвичей, гриля.
Сэндвичница Starwind SSW2346 750Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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