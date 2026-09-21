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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
850
Цвет
серебристый, черный
Формы для готовки
венские вафли, прямоугольная, сэндвичи
Сменные панели
да
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Количество отделений в пластине для вафель
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703443
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Описание товара Вафельница Vitek VT-2626 850Вт черный/серебристый
Регулярно баловать близких венскими вафлями, горячими сэндвичами или стейками из рыбы или мяса позволит вафельница VITEK VT-2626 с максимальной мощностью 850 Вт. Этот прибор смело можно назвать многофункциональным, благодаря съёмным пластинам с антипригарным покрытием, которые входят в комплект. Во-первых – используйте устройство как вафельницу и сэндвичницу: горячие бутерброды и вафли будут готовы к завтраку за считанные минуты, а во-вторых – как гриль! Корпус прибора изготовлен из термостойкого пластика и стали, а пластины покрыты надежным антипригарным покрытием. Достаточно включить прибор в розетку, поставить нужные пластины, дождаться, когда загорится индикатор, и можно приступать к приготовлению любимых блюд. Купите вафельницу VITEK VT-2626 и получайте истинное удовольствие от кулинарного творчества!
Регулярно баловать близких венскими вафлями, горячими сэндвичами или стейками из рыбы или мяса позволит вафельница VITEK VT-2626 с максимальной мощностью 850 Вт. Этот прибор смело можно назвать многофункциональным, благодаря съёмным пластинам с антипригарным покрытием, которые входят в комплект. Во-первых – используйте устройство как вафельницу и сэндвичницу: горячие бутерброды и вафли будут готовы к завтраку за считанные минуты, а во-вторых – как гриль! Корпус прибора изготовлен из термостойкого пластика и стали, а пластины покрыты надежным антипригарным покрытием. Достаточно включить прибор в розетку, поставить нужные пластины, дождаться, когда загорится индикатор, и можно приступать к приготовлению любимых блюд. Купите вафельницу VITEK VT-2626 и получайте истинное удовольствие от кулинарного творчества!
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