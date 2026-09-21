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Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red купить с доставкой в Москве
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Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red

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Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 1
Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 2
Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1200
Цвет
красный
Формы для готовки
бургер
Количество порций
2
  • Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 1
  • Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 2
  • Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714059
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Основной цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1200
Цвет
красный
Формы для готовки
бургер
Количество порций
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х19
Вес, кг.
3.06

Описание товара Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red

Откройте для себя мир вкуснейших домашних бургеров с гамбургерницей Ariete Hamburger Maker Red! Забудьте о пресных котлетах непонятного происхождения и получите полный контроль над тем, что оказывается на вашей тарелке. С этим стильным и мощным устройством вы станете настоящим мастером гриля, способным угодить даже самым взыскательным гурманам. Готовить сочные, идеально прожаренные бургеры для всей семьи теперь проще простого. С первого взгляда гамбургерница Ariete привлекает внимание своим насыщенным красным цветом, который станет ярким акцентом на любой кухне. Её дизайн — это не просто красота, но и продуманная эргономика. Устройство компактно, его легко хранить в шкафу, и оно не займет много места на столешнице. При этом его мощность в 1200 Вт впечатляет — это гарантия того, что ваши котлеты будут быстро и равномерно обжариваться с обеих сторон, сохраняя сочность внутри и приобретая аппетитную корочку снаружи. Процесс приготовления невероятно прост и исключает любые хлопоты. Специальная система плавающих пластин автоматически подстраивается под толщину вашей котлеты, обеспечивая идеальный контакт с поверхностью гриля. Вам не нужно прижимать крышку — гамбургерница сделает все сама. Антипригарное покрытие панелей высочайшего качества — это ключ к легкому процессу готовки и последующей уборки. Котлеты не прилипают и не рвутся, а для мытья достаточно протереть поверхности влажной тряпкой. Никакого лишнего жира, брызг по всей кухне и долгого отскабливания пригоревших остатков. Что действительно вдохновляет, так это безграничные возможности для творчества. Вы больше не ограничены стандартной говядиной. Смело экспериментируйте с фаршем из индейки, курицы, свинины или баранины. Создавайте полезные котлеты из нута, чечевицы или овощей для вегетарианского меню. Добавляйте в фарш свои любимые специи, мелко нарезанный лук, зелень или сыр — всё, что подскажет ваша фантазия. С Ariete Hamburger Maker каждый бургер будет уникальным и точно соответствовать вашим предпочтениям. Представьте себе вечер в кругу семьи или друзей, где вы подаете на стол ароматные, только что приготовленные бургеры на идеально подрумяненных булочках. Хрустящий салат, сочные помидоры, растопленный сыр и та самая котлета, которую вы сделали своими руками — сочную, горячую и невероятно вкусную. Это не просто еда, это маленький праздник, созданный вами. Эта гамбургерница станет вашим верным помощником для быстрых обедов, шумных вечеринок и спокойных семейных ужинов. Она превращает обычный прием пищи в кулинарное приключение, даря радость от процесса и восхищение результатом. Подарите себе и своим близким вкус настоящего, качественного бургера, не выходя из дома.

Отзывы о товаре Гамбургерница Ariete 205 (00C020500AR0) White/Red




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARIETE
Основной цвет
красный
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
1200
Цвет
красный
Формы для готовки
бургер
Количество порций
2
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мир вкуснейших домашних бургеров с гамбургерницей Ariete Hamburger Maker Red! Забудьте о пресных котлетах непонятного происхождения и получите полный контроль над тем, что оказывается на вашей тарелке. С этим стильным и мощным устройством вы станете настоящим мастером гриля, способным угодить даже самым взыскательным гурманам. Готовить сочные, идеально прожаренные бургеры для всей семьи теперь проще простого. С первого взгляда гамбургерница Ariete привлекает внимание своим насыщенным красным цветом, который станет ярким акцентом на любой кухне. Её дизайн — это не просто красота, но и продуманная эргономика. Устройство компактно, его легко хранить в шкафу, и оно не займет много места на столешнице. При этом его мощность в 1200 Вт впечатляет — это гарантия того, что ваши котлеты будут быстро и равномерно обжариваться с обеих сторон, сохраняя сочность внутри и приобретая аппетитную корочку снаружи. Процесс приготовления невероятно прост и исключает любые хлопоты. Специальная система плавающих пластин автоматически подстраивается под толщину вашей котлеты, обеспечивая идеальный контакт с поверхностью гриля. Вам не нужно прижимать крышку — гамбургерница сделает все сама. Антипригарное покрытие панелей высочайшего качества — это ключ к легкому процессу готовки и последующей уборки. Котлеты не прилипают и не рвутся, а для мытья достаточно протереть поверхности влажной тряпкой. Никакого лишнего жира, брызг по всей кухне и долгого отскабливания пригоревших остатков. Что действительно вдохновляет, так это безграничные возможности для творчества. Вы больше не ограничены стандартной говядиной. Смело экспериментируйте с фаршем из индейки, курицы, свинины или баранины. Создавайте полезные котлеты из нута, чечевицы или овощей для вегетарианского меню. Добавляйте в фарш свои любимые специи, мелко нарезанный лук, зелень или сыр — всё, что подскажет ваша фантазия. С Ariete Hamburger Maker каждый бургер будет уникальным и точно соответствовать вашим предпочтениям. Представьте себе вечер в кругу семьи или друзей, где вы подаете на стол ароматные, только что приготовленные бургеры на идеально подрумяненных булочках. Хрустящий салат, сочные помидоры, растопленный сыр и та самая котлета, которую вы сделали своими руками — сочную, горячую и невероятно вкусную. Это не просто еда, это маленький праздник, созданный вами. Эта гамбургерница станет вашим верным помощником для быстрых обедов, шумных вечеринок и спокойных семейных ужинов. Она превращает обычный прием пищи в кулинарное приключение, даря радость от процесса и восхищение результатом. Подарите себе и своим близким вкус настоящего, качественного бургера, не выходя из дома.
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