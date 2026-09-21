Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный
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Характеристики
Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 — это компактное и функциональное решение для приготовления разных блюд дома. Она сочетает простоту управления, эффективную работу и эргономичный дизайн. Благодаря мощности 1380 Вт и объему камеры 20 литров прибор подходит для выпечки, жарки и подогрева небольших порций. Температурный режим регулируется в диапазоне от 100 до 250 °C, что дает возможность адаптировать условия приготовления под любой рецепт — от мягкой выпечки до румяной корочки на мясе. Механическое управление реализовано с помощью трех поворотных регуляторов: температурного, выбора режима нагрева и таймера. Панель интуитивно понятна и легко настраивается — достаточно пары движений, чтобы запустить нужный режим. Встроенный таймер рассчитан на 60 минут, а световой индикатор подсказывает, что устройство находится в работе. Благодаря двойному жаропрочному стеклу дверца надёжно удерживает тепло внутри, снижая теплопотери и повышая безопасность использования. Внутреннее пространство камеры освещается встроенной подсветкой, что позволяет удобно следить за процессом приготовления без необходимости открывать дверцу. Ножки с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивость устройства даже на гладких кухонных поверхностях, что особенно важно при работе с высокой температурой. Размеры корпуса — 46,2 ? 32,4 ? 27,9 см — позволяют установить печь даже на ограниченном по площади участке кухни, не жертвуя функциональностью. MIO-HY103 поддерживает режимы верхнего, нижнего и комбинированного нагрева, что делает возможным равномерную термическую обработку продуктов. Это особенно важно при приготовлении выпечки, мясных и овощных блюд. В комплект входят эмалированный прямоугольный противень, решетка гриль, ухват для снятия противня и поддон для сбора крошек и масла, что делает уход за устройством простым и быстрым.
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