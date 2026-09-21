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Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G3013

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Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 20
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 21
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Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 23
Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1100
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225x210x175
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 20
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 21
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 22
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 23
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3013 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703684
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1100
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225x210x175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х18
Вес, кг.
1.31

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3013

Электрический чайник Hyundai HYK-G3013 в стильном сочетании белого и черного с прозрачным стеклянным корпусом – устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и заботу о Вашей безопасности. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрый, но при этом экономичный нагрев воды, а компактный объем в 1.0 литра идеально подходит для приготовления напитков для 1-2 человек. Особенностью этой модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть из термостойкого пластика защищает от ожогов при случайном прикосновении, а внутренний корпус из боросиликатного стекла не только позволяет наблюдать за процессом закипания, но и гарантирует, что вода не будет впитывать запахи и не приобретет посторонний привкус. Hyundai HYK-G3013 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (45, 55, 65, 85 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры. Наличие дисплея делает управление чайником интуитивно понятным и простым. Благодаря наличию фильтра от накипи вода остается чистой и напитки не приобретают посторонних привкусов. Автоматическое отключение и защита от включения без воды гарантируют безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки делают использование удобным.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3013




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1100
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
225x210x175
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-G3013 в стильном сочетании белого и черного с прозрачным стеклянным корпусом – устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и заботу о Вашей безопасности. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрый, но при этом экономичный нагрев воды, а компактный объем в 1.0 литра идеально подходит для приготовления напитков для 1-2 человек. Особенностью этой модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть из термостойкого пластика защищает от ожогов при случайном прикосновении, а внутренний корпус из боросиликатного стекла не только позволяет наблюдать за процессом закипания, но и гарантирует, что вода не будет впитывать запахи и не приобретет посторонний привкус. Hyundai HYK-G3013 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (45, 55, 65, 85 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры. Наличие дисплея делает управление чайником интуитивно понятным и простым. Благодаря наличию фильтра от накипи вода остается чистой и напитки не приобретают посторонних привкусов. Автоматическое отключение и защита от включения без воды гарантируют безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки делают использование удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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