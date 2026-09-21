Чайник электрический Hyundai HYK-G3013
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3013
Электрический чайник Hyundai HYK-G3013 в стильном сочетании белого и черного с прозрачным стеклянным корпусом – устройство, которое сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и заботу о Вашей безопасности. Мощность в 1100 Вт обеспечивает быстрый, но при этом экономичный нагрев воды, а компактный объем в 1.0 литра идеально подходит для приготовления напитков для 1-2 человек. Особенностью этой модели является двойной теплоизолированный корпус. Внешняя часть из термостойкого пластика защищает от ожогов при случайном прикосновении, а внутренний корпус из боросиликатного стекла не только позволяет наблюдать за процессом закипания, но и гарантирует, что вода не будет впитывать запахи и не приобретет посторонний привкус. Hyundai HYK-G3013 предлагает 5 настраиваемых температурных режимов (45, 55, 65, 85 и 100 градусов Цельсия), а также функцию поддержания температуры. Наличие дисплея делает управление чайником интуитивно понятным и простым. Благодаря наличию фильтра от накипи вода остается чистой и напитки не приобретают посторонних привкусов. Автоматическое отключение и защита от включения без воды гарантируют безопасность использования. Звуковой сигнал оповещает о закипании. Подставка с вращением на 360 градусов и удобная кнопка открытия крышки делают использование удобным.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: стеклянные, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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