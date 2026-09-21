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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703667
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автоматическая регулировка пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х14
Вес, кг.
1.63
Описание товара Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый
Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01560. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани. Оцените широкий функционал. Запросто избавляйтесь от складок даже на плотных материалах – брюках из денима, рубашках из льна. Для этого увлажните одежду нажатием на кнопку распыления воды. Затем воспользуйтесь функцией парового удара: утюг подаст усиленную струю пара с интенсивностью 220 г/мин. Это смягчит ткань и поможет моментально разгладить сложные участки. Регулируйте подачу пара. Выбирайте сухой режим для деликатных тканей. Включайте непрерывную подачу пара, чтобы разгладить и заодно продезинфицировать вещи. Забудьте о попадании капель на ткань: в паровой утюг Hyundai H-SI01560 встроена противокапельная система. Сэкономьте время. Благодаря мощности 3200 Вт утюг быстро нагревается до максимальной температуры и моментально справляется даже с глубокими складками. Переключайте температурные режимы с помощью поворотного регулятора. Будьте уверены в безопасности и надежности парового утюга. Он автоматически отключится, если стоит без движения 30 секунд в горизонтальном положении или 8 минут – в вертикальном. Функция самоочистки позволит защитить резервуар для воды от накипи и продлить срок службы устройства. В приборе предусмотрен длинный 2-метровый шнур.
автоматическая регулировка пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01560. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани. Оцените широкий функционал. Запросто избавляйтесь от складок даже на плотных материалах – брюках из денима, рубашках из льна. Для этого увлажните одежду нажатием на кнопку распыления воды. Затем воспользуйтесь функцией парового удара: утюг подаст усиленную струю пара с интенсивностью 220 г/мин. Это смягчит ткань и поможет моментально разгладить сложные участки. Регулируйте подачу пара. Выбирайте сухой режим для деликатных тканей. Включайте непрерывную подачу пара, чтобы разгладить и заодно продезинфицировать вещи. Забудьте о попадании капель на ткань: в паровой утюг Hyundai H-SI01560 встроена противокапельная система. Сэкономьте время. Благодаря мощности 3200 Вт утюг быстро нагревается до максимальной температуры и моментально справляется даже с глубокими складками. Переключайте температурные режимы с помощью поворотного регулятора. Будьте уверены в безопасности и надежности парового утюга. Он автоматически отключится, если стоит без движения 30 секунд в горизонтальном положении или 8 минут – в вертикальном. Функция самоочистки позволит защитить резервуар для воды от накипи и продлить срок службы устройства. В приборе предусмотрен длинный 2-метровый шнур.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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