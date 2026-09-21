Top.Mail.Ru
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 1
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 2
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 3
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 4
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 5
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 6
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 7
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 8
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 9
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 10
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 11
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 12
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 13
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 14
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 15
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 16
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 17
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 18
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 19
Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 3
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 4
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 5
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 6
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 7
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 8
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 9
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 10
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 11
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 12
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 13
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 14
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 15
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 16
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 17
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 18
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 19
  • Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703667
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
желтый
Основной цвет
черный
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
автоматическая регулировка пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х14
Вес, кг.
1.63

Описание товара Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый

Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01560. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани. Оцените широкий функционал. Запросто избавляйтесь от складок даже на плотных материалах – брюках из денима, рубашках из льна. Для этого увлажните одежду нажатием на кнопку распыления воды. Затем воспользуйтесь функцией парового удара: утюг подаст усиленную струю пара с интенсивностью 220 г/мин. Это смягчит ткань и поможет моментально разгладить сложные участки. Регулируйте подачу пара. Выбирайте сухой режим для деликатных тканей. Включайте непрерывную подачу пара, чтобы разгладить и заодно продезинфицировать вещи. Забудьте о попадании капель на ткань: в паровой утюг Hyundai H-SI01560 встроена противокапельная система. Сэкономьте время. Благодаря мощности 3200 Вт утюг быстро нагревается до максимальной температуры и моментально справляется даже с глубокими складками. Переключайте температурные режимы с помощью поворотного регулятора. Будьте уверены в безопасности и надежности парового утюга. Он автоматически отключится, если стоит без движения 30 секунд в горизонтальном положении или 8 минут – в вертикальном. Функция самоочистки позволит защитить резервуар для воды от накипи и продлить срок службы устройства. В приборе предусмотрен длинный 2-метровый шнур.

Отзывы о товаре Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
желтый
Основной цвет
черный
Прочее
противокапельная система
Страна бренда
Республика Корея
Максимальная мощность, Вт
3200
Объём резервуара для воды
450
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
2
Развернуть
Функции и особенности
автоматическая регулировка пара, система самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро погладьте белье, костюм, детскую одежду утюгом Hyundai H-SI01560. Одновременно освежите блузку или вечернее платье с помощью встроенной функции вертикального отпаривания. Ощутите, как процесс глажки становится проще. Керамическая подошва Enviro Ceramic равномерно нагревается, долго держит тепло и хорошо скользит по ткани. Оцените широкий функционал. Запросто избавляйтесь от складок даже на плотных материалах – брюках из денима, рубашках из льна. Для этого увлажните одежду нажатием на кнопку распыления воды. Затем воспользуйтесь функцией парового удара: утюг подаст усиленную струю пара с интенсивностью 220 г/мин. Это смягчит ткань и поможет моментально разгладить сложные участки. Регулируйте подачу пара. Выбирайте сухой режим для деликатных тканей. Включайте непрерывную подачу пара, чтобы разгладить и заодно продезинфицировать вещи. Забудьте о попадании капель на ткань: в паровой утюг Hyundai H-SI01560 встроена противокапельная система. Сэкономьте время. Благодаря мощности 3200 Вт утюг быстро нагревается до максимальной температуры и моментально справляется даже с глубокими складками. Переключайте температурные режимы с помощью поворотного регулятора. Будьте уверены в безопасности и надежности парового утюга. Он автоматически отключится, если стоит без движения 30 секунд в горизонтальном положении или 8 минут – в вертикальном. Функция самоочистки позволит защитить резервуар для воды от накипи и продлить срок службы устройства. В приборе предусмотрен длинный 2-метровый шнур.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Hyundai H-SI01560 3200Вт черный/желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...