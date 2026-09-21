Чайник электрический Hyundai HYK-S2506
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703643
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х18
Вес, кг.
1.13
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S2506
Электрический чайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S2506 позволит согреть или вскипятить воду сразу на 7 порций горячего напитка. Модель оснащена LED-подсветкой, системой автоматического отключения при отсутствии воды и после достижения температуры кипения. Конструкция контактной группы позволяет ставить чайник на подставку в любом положении.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
250x200x180
Страна производитель
Китай
Электрический чайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S2506 позволит согреть или вскипятить воду сразу на 7 порций горячего напитка. Модель оснащена LED-подсветкой, системой автоматического отключения при отсутствии воды и после достижения температуры кипения. Конструкция контактной группы позволяет ставить чайник на подставку в любом положении.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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