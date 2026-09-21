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Чайник электрический Maxwell MW-1055 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Maxwell MW-1055

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Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 1
Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 2
Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 3
Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
190х240х190
  • Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 1
  • Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 2
  • Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 3
  • Чайник электрический Maxwell MW-1055 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703611
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
190х240х190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Чайник электрический Maxwell MW-1055

Тип чайник/ Тип нагревательного элемента закрытая спираль/ Материал корпуса металл/ Объем 1.8 л/ Мощность 2200 Вт

Отзывы о товаре Чайник электрический Maxwell MW-1055




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
нет
Габариты (ВxГxШ), мм
190х240х190
Страна производитель
Китай
Описание
Тип чайник/ Тип нагревательного элемента закрытая спираль/ Материал корпуса металл/ Объем 1.8 л/ Мощность 2200 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Maxwell MW-1055 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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