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Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый

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Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 1
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 2
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 3
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
  • Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 1
  • Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 2
  • Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 3
  • Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703597
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, золотой
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17x13.5x31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х33
Вес, кг.
1.4

Описание товара Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый

Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, золотой
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
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Вешалка для одежды
нет
Габариты
17x13.5x31 см
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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