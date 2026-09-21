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Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000

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Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702690
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Характеристики

Бренд
Импульс
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х18х6
Вес, кг.
42.1

Описание товара Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000

Дополнительный батарейный модуль может подключаться к ИБП для увеличения доступного времени автономной работы. К одному ИБП может быть подключено до четырех батарейных модулей.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000




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Характеристики
Бренд
Импульс
Тип товара
Батареи для ИБП
Страна производитель
Китай
Описание
Дополнительный батарейный модуль может подключаться к ИБП для увеличения доступного времени автономной работы. К одному ИБП может быть подключено до четырех батарейных модулей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Импульс BR29S061 для ФРИСТАЙЛ 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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