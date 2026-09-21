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Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18

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Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 1
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 2
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 3
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 4
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 5
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 6
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 7
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 8
Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 1
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 2
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 3
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 4
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 5
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 6
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 7
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 8
  • Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702755
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Характеристики

Бренд
Штиль
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Россия
Ширина, см
54.5
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х50х9
Вес, кг.
46

Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18

Батарейный модуль BMRT-72-18 применяется совместно с однофазными ИБП «Штиль» серии «STR» напольного/стоечного исполнения с выходной мощностью 2 и 3 кВА: STR1102SL, STR1102L, STR1102LD, STR1103SL, STR1103L, STR1103ТL и STR1103TLD. Изделие представляет собой металлический контейнер с установленными аккумуляторными блоками, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Размер устройства имеет одинаковые параметры с моделью источника бесперебойного питания, благодаря чему модуль можно компактно разместить рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 72 В. В нем установлено два батарейных блока BP-72-09/RT, каждый из которых имеет по шесть аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 18 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 4 шт.). Предусмотрен фронтальный доступ к выдвижным блокам аккумуляторных батарей, который предусматривает их извлечение/установку без демонтажа батарейного модуля. Замена аккумуляторных блоков выполняется в «горячем» режиме: без отключения ИБП и нагрузки.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18




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Характеристики
Бренд
Штиль
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
8.8
Производство
Россия
Ширина, см
54.5
Напряжение
72 В
Емкость, Ач
18
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейный модуль BMRT-72-18 применяется совместно с однофазными ИБП «Штиль» серии «STR» напольного/стоечного исполнения с выходной мощностью 2 и 3 кВА: STR1102SL, STR1102L, STR1102LD, STR1103SL, STR1103L, STR1103ТL и STR1103TLD. Изделие представляет собой металлический контейнер с установленными аккумуляторными блоками, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Размер устройства имеет одинаковые параметры с моделью источника бесперебойного питания, благодаря чему модуль можно компактно разместить рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 72 В. В нем установлено два батарейных блока BP-72-09/RT, каждый из которых имеет по шесть аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 18 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 4 шт.). Предусмотрен фронтальный доступ к выдвижным блокам аккумуляторных батарей, который предусматривает их извлечение/установку без демонтажа батарейного модуля. Замена аккумуляторных блоков выполняется в «горячем» режиме: без отключения ИБП и нагрузки.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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