Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18
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Характеристики
Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMRT-72-18
Батарейный модуль BMRT-72-18 применяется совместно с однофазными ИБП «Штиль» серии «STR» напольного/стоечного исполнения с выходной мощностью 2 и 3 кВА: STR1102SL, STR1102L, STR1102LD, STR1103SL, STR1103L, STR1103ТL и STR1103TLD. Изделие представляет собой металлический контейнер с установленными аккумуляторными блоками, обеспечивающими требуемое время автономной работы ИБП. Размер устройства имеет одинаковые параметры с моделью источника бесперебойного питания, благодаря чему модуль можно компактно разместить рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 72 В. В нем установлено два батарейных блока BP-72-09/RT, каждый из которых имеет по шесть аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 18 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 4 шт.). Предусмотрен фронтальный доступ к выдвижным блокам аккумуляторных батарей, который предусматривает их извлечение/установку без демонтажа батарейного модуля. Замена аккумуляторных блоков выполняется в «горячем» режиме: без отключения ИБП и нагрузки.
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