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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
48 В
Емкость, Ач
22
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 110673
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Описание товара Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U представляет собой легкое, компактное устройство, способное обеспечить девайс зарядом в любых условиях. Она быстро заряжает гаджет даже после глубокого разряда батареи. При этом устройство не обладает эффектом памяти. Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U производства АРС - это блок из пластика черного цвета с переходниками. Предназначена для моделей SMX1000/SMX1000I/SMX1500RM2U/SMX1500RM2UNC/SMX1500RMI2U/SMX1500RMI2UNC/SMX750/SMX750I . Изделие имеет несколько степеней защиты - от утечек, перегрева, перепадов напряжения и перезарядки. Обладает напряжением 48 В, возможностью горячей замены и способно работать при температуре окружающей среды от - 15°C до 45°C. Полной разрядки батарея достигает при неиспользовании на протяжении 3 месяцев.
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U представляет собой легкое, компактное устройство, способное обеспечить девайс зарядом в любых условиях. Она быстро заряжает гаджет даже после глубокого разряда батареи. При этом устройство не обладает эффектом памяти. Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U производства АРС - это блок из пластика черного цвета с переходниками. Предназначена для моделей SMX1000/SMX1000I/SMX1500RM2U/SMX1500RM2UNC/SMX1500RMI2U/SMX1500RMI2UNC/SMX750/SMX750I . Изделие имеет несколько степеней защиты - от утечек, перегрева, перепадов напряжения и перезарядки. Обладает напряжением 48 В, возможностью горячей замены и способно работать при температуре окружающей среды от - 15°C до 45°C. Полной разрядки батарея достигает при неиспользовании на протяжении 3 месяцев.
Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC SMX48RMBP2U 48В для SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UNC, SMX1500RMI2U, SMX1500RMI2UNC, SMX750, SMX750I