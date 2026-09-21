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Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
192 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702725
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Описание товара Батарея для ИБП Штиль BMR-192-09-C 192В 9Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L
Батарейный модуль BMR-192-09-C предназначен для совместного использования с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Устройство выполнено в виде прямоугольного контейнера, в котором установлены аккумуляторные батареи, обеспечивающие требуемое время автономной работы ИБП. Модуль и источник бесперебойного питания имеют одинаковый размер, благодаря чему устройство удобно и компактно размещается рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 9 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарейный модуль BMR-192-09-C предназначен для совместного использования с однофазными ИБП «Штиль» SR1106L, SR1110L и SR3110L стоечного исполнения мощностью 6 и 10 кВА. Устройство выполнено в виде прямоугольного контейнера, в котором установлены аккумуляторные батареи, обеспечивающие требуемое время автономной работы ИБП. Модуль и источник бесперебойного питания имеют одинаковый размер, благодаря чему устройство удобно и компактно размещается рядом с ИБП, образуя единую систему. Номинальное напряжение группы АБ в модуле составляет 192 В. В нем установлено 16 аккумуляторных батарей 12 В емкостью по 9 Ач. Суммарная емкость батарей в модуле составляет 9 Ач. Поддерживается параллельное подключение батарейных модулей (до 6 шт.).
Батарея для ИБП Штиль BMR-192-09-C 192В 9Ач для SR1106L/SR1110L/SR3110L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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