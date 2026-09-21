Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ6-10КД 240В 9Ач для СИПБ6КД.9-11/СИПБ10КД.9-11/СИПБ6КД.9-31/СИПБ10КД.9-31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702702
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13.1
Производство
Россия
Ширина, см
72
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х44х13
Вес, кг.
66
Описание товара Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ6-10КД 240В 9Ач для СИПБ6КД.9-11/СИПБ10КД.9-11/СИПБ6КД.9-31/СИПБ10КД.9-31
Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) с установленными аккумуляторами для ИБП серии СИПБ 6-10кВА напольно-стоечного исполнения позволяет расширить время автономной работы системы. Благодаря наличию в силовом блоке ИБП мощного зарядного устройства возможно подключение нескольких батарейных блоков к одному ИБП.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
13.1
Производство
Россия
Ширина, см
72
Напряжение
240 В
Емкость, Ач
9
Страна производитель
Китай
Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (9Ач) с установленными аккумуляторами для ИБП серии СИПБ 6-10кВА напольно-стоечного исполнения позволяет расширить время автономной работы системы. Благодаря наличию в силовом блоке ИБП мощного зарядного устройства возможно подключение нескольких батарейных блоков к одному ИБП.
Батарея для ИБП Связь Инжиниринг БМСИПБ6-10КД 240В 9Ач для СИПБ6КД.9-11/СИПБ10КД.9-11/СИПБ6КД.9-31/СИПБ10КД.9-31 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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