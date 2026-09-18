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Батарея для ИБП APC APCRBC143 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП APC APCRBC143

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Батарея для ИБП APC APCRBC143
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294713
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Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
25.3
Ширина, см
29.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х25
Вес, кг.
25

Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC143

Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Руководство по установке, Упаковка многократного пользования. Замена батарей во время работы ИБП: обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC APCRBC143




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Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
25.3
Ширина, см
29.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
5
Страна производитель
Китай
Описание
Подлинные сменные картриджи батарей APC RBC протестированы и сертифицированы на совместимость, что гарантирует восстановление рабочих характеристик ИБП до уровня, заданного в исходных спецификациях. Состав: Все необходимые разъемы, Руководство по переработке батарей, Руководство по установке, Упаковка многократного пользования. Замена батарей во время работы ИБП: обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.


Теги товара: 12в
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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