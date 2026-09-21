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Чайник электрический StarWind SKG4030 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKG4030

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Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 10
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 11
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 12
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 13
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 14
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 15
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 16
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 17
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 18
Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 19
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Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 22
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x211x182
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 10
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 11
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 12
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 13
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 14
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 15
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 16
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 17
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 18
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 19
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 20
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 21
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 22
  • Чайник электрический StarWind SKG4030 - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702247
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x211x182
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.31

Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4030

Starwind SKG4030 – это вместительный современный электрочайник, который нагревается за считаные мгновения и имеет длительный срок службы. Девайс работает на мощности 2200 Вт, что позволяет ему быстро кипятить воду. Стенки прибора изготовлены из стекла – они прекрасно держат тепло и красиво блестят от внутренней светодиодной подсветки, встроенной в дно. Она активируется, когда Starwind SKG4030 начинает работать, и автоматически отключается вместе с его выключением. Без воды прибор запустить нельзя – не позволит встроенная система защиты. Ёмкость данной модели – 1.7 л, этого хватит, чтобы приготовить тёплые напитки на большую семью. На её стенки нанесена разметка, которая помогает понять, сколько сейчас налито жидкости, без открывания крышки (делается это по нажатию соответствующей кнопки). Также индикация показывает максимальный и минимальный допустимые уровни воды. В носик Starwind SKG4030 встроен фильтр, не пропускающий даже мелких частиц накипи. Нагревательный элемент чайника предусмотрительно скрыт, так что об него невозможно обжечься. Подставка Starwind SKG4030 имеет конструкцию 360 градусов, так что устройство можно ставить на неё любой стороной. Характеристики Максимальный объем: 1.7л Мощность: 2200Вт Нагревательный элемент: скрытый Индикатор включения: ДА Индикатор уровня воды: ДА Фильтр от накипи: ДА Автоматическое отключение: ДА Температурные режимы: 1шт Кнопка открытия крышки: ДА Защита от включения без воды: ДА Подсветка воды: ДА Подставка 360 градусов: ДА Цвет: черный Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.211x0.182x0.235м

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKG4030




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x211x182
Описание
Starwind SKG4030 – это вместительный современный электрочайник, который нагревается за считаные мгновения и имеет длительный срок службы. Девайс работает на мощности 2200 Вт, что позволяет ему быстро кипятить воду. Стенки прибора изготовлены из стекла – они прекрасно держат тепло и красиво блестят от внутренней светодиодной подсветки, встроенной в дно. Она активируется, когда Starwind SKG4030 начинает работать, и автоматически отключается вместе с его выключением. Без воды прибор запустить нельзя – не позволит встроенная система защиты. Ёмкость данной модели – 1.7 л, этого хватит, чтобы приготовить тёплые напитки на большую семью. На её стенки нанесена разметка, которая помогает понять, сколько сейчас налито жидкости, без открывания крышки (делается это по нажатию соответствующей кнопки). Также индикация показывает максимальный и минимальный допустимые уровни воды. В носик Starwind SKG4030 встроен фильтр, не пропускающий даже мелких частиц накипи. Нагревательный элемент чайника предусмотрительно скрыт, так что об него невозможно обжечься. Подставка Starwind SKG4030 имеет конструкцию 360 градусов, так что устройство можно ставить на неё любой стороной. Характеристики Максимальный объем: 1.7л Мощность: 2200Вт Нагревательный элемент: скрытый Индикатор включения: ДА Индикатор уровня воды: ДА Фильтр от накипи: ДА Автоматическое отключение: ДА Температурные режимы: 1шт Кнопка открытия крышки: ДА Защита от включения без воды: ДА Подсветка воды: ДА Подставка 360 градусов: ДА Цвет: черный Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.211x0.182x0.235м
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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