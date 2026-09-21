Чайник электрический StarWind SKG3311
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG3311
Описание товара Чайник электрический Starwind SKG3311 1.7л. 2200Вт черный/серебристый корпус: стекло/металл/пластик Стильный и элегантный электрический чайник STARWIND SKG3311 будет оценен по достоинству не только взрослыми, но маленькими членами вашей семьи. Одними из главных достоинств этой модели являются: стеклянный корпус и подсветка. Кипящая вода, подсвеченная синими лампами, превращается в сказочный эликсир, который готовится на вашей кухне. Благодаря прозрачному корпусу чайника, дети могут наблюдать за волшебными лазурными пузырьками, образующимися во время кипения. Стенки прибора изготовлены из боросиликатного стекла, обладающего высокой жаропрочностью. Специальный фильтр, который находится внутри устройства, предотвратит образование накипи. А мощный нагревательный элемент подогреет воду до кипения и позволит очень быстро приготовить горячие напитки не только для вашей семьи, но и для гостей. Объема чайника вполне хватит на приготовление 6-7 чашек ароматного кофе или душистого чая. На корпусе находится индикатор, показывающий уровень жидкости, который вовремя сообщит вам о том, что в чайник нужно долить воды. Прибор оснащен специальной защитой, предотвращающей перегрев нагревательного элемента, функцией автоматического отключения и защитой от включения при недостаточном уровне жидкости. Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , из нержавеющей стали , с терморегулятором , с заварочным чайником , со съемной крышкой , маленькие , большие Теги товара: стеклянные , металлические , с подсветкой , стеклянные с подсветкой , черные
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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