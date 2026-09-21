Кухонная машина Starwind SKM8283 планетар.вращ. 1900Вт кремовый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702228
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
43х37х28
Вес, кг.
6.85
Описание товара Кухонная машина Starwind SKM8283 планетар.вращ. 1900Вт кремовый
Кухонные машины от бренда STARWIND представляют собой многофункциональные устройства, которые оценит любая опытная хозяйка. Стильный дизайн позволят этому стационарному миксеру легко вписаться в атмосферу кухни. Огромным достоинством модели является ее достаточно тихая работа.
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Кухонные машины от бренда STARWIND представляют собой многофункциональные устройства, которые оценит любая опытная хозяйка. Стильный дизайн позволят этому стационарному миксеру легко вписаться в атмосферу кухни. Огромным достоинством модели является ее достаточно тихая работа.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, без мясорубки, bosch mum
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