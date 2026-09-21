Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702225
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противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х13
Вес, кг.
1.35
Описание товара Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный
Утюг StarWind SIR2652 – стильное устройство, готовое справиться с большим объемом работы. Техника с распылителем воды выполнена в ярких цветах. Сочетание бирюзы и черного цвета делает дизайн прибора современным и ярким. Пользователь оценит набор предусмотренных функций. У этой модели имеется система автоотключения. Так что, если пользователь забудет выключить технику, она отключится самостоятельно. Вертикальное отпаривание позволит владельцу привести в порядок одежду с вешалки. А функция пароувлажнения обеспечит высокое качество глажки. Заказывайте стильный и недорогой прибор с керамической подошвой, чтобы быть уверенным в безупречности глажки даже самых помятых вещей.
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг StarWind SIR2652 – стильное устройство, готовое справиться с большим объемом работы. Техника с распылителем воды выполнена в ярких цветах. Сочетание бирюзы и черного цвета делает дизайн прибора современным и ярким. Пользователь оценит набор предусмотренных функций. У этой модели имеется система автоотключения. Так что, если пользователь забудет выключить технику, она отключится самостоятельно. Вертикальное отпаривание позволит владельцу привести в порядок одежду с вешалки. А функция пароувлажнения обеспечит высокое качество глажки. Заказывайте стильный и недорогой прибор с керамической подошвой, чтобы быть уверенным в безупречности глажки даже самых помятых вещей.
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