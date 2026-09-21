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Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный купить с доставкой в Москве
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Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный

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Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 1
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 2
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 3
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 4
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 5
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 6
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 7
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 8
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 9
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 10
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 11
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 12
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 13
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 14
Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 1
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 2
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 3
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 4
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 5
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 6
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 7
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 8
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 9
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 10
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 11
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 12
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 13
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 14
  • Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702225
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
бирюза
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Серия
Starwind SIR2652
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
380
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
45
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х13
Вес, кг.
1.35

Описание товара Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный

Утюг StarWind SIR2652 – стильное устройство, готовое справиться с большим объемом работы. Техника с распылителем воды выполнена в ярких цветах. Сочетание бирюзы и черного цвета делает дизайн прибора современным и ярким. Пользователь оценит набор предусмотренных функций. У этой модели имеется система автоотключения. Так что, если пользователь забудет выключить технику, она отключится самостоятельно. Вертикальное отпаривание позволит владельцу привести в порядок одежду с вешалки. А функция пароувлажнения обеспечит высокое качество глажки. Заказывайте стильный и недорогой прибор с керамической подошвой, чтобы быть уверенным в безупречности глажки даже самых помятых вещей.

Отзывы о товаре Утюг Starwind SIR2652 2600Вт бирюзовый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
белый
Основной цвет
бирюза
Прочее
вертикальное отпаривание, разбрызгивание воды
Серия
Starwind SIR2652
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
380
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Развернуть
Расход при паровом ударе, г./мин.
45
Длина сетевого шнура
2
Функции и особенности
противокапельная система, защита от накипи, самоочистка, автоотключение
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг StarWind SIR2652 – стильное устройство, готовое справиться с большим объемом работы. Техника с распылителем воды выполнена в ярких цветах. Сочетание бирюзы и черного цвета делает дизайн прибора современным и ярким. Пользователь оценит набор предусмотренных функций. У этой модели имеется система автоотключения. Так что, если пользователь забудет выключить технику, она отключится самостоятельно. Вертикальное отпаривание позволит владельцу привести в порядок одежду с вешалки. А функция пароувлажнения обеспечит высокое качество глажки. Заказывайте стильный и недорогой прибор с керамической подошвой, чтобы быть уверенным в безупречности глажки даже самых помятых вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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