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Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный купить с доставкой в Москве
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Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный

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Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 1
Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 2
Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 3
Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 4
Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
600
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
  • Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 1
  • Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 2
  • Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 3
  • Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 4
  • Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702180
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
600
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, г.
900

Описание товара Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный

? Сэндвичница StarWind SSW2142 - это компактный и удобный прибор для быстрого приготовления вкусных и хрустящих сэндвичей. Благодаря мощности 600 Вт она быстро нагревается и обеспечивает равномерную прожарку ломтиков хлеба с начинкой. Устройство идеально подойдет для дома и офиса, а также для небольшой кухни, где важно экономить место. ? Модель оснащена съемными панелями, что существенно облегчает уход за прибором. Панели имеют антипригарное покрытие типа тефлон, что предотвращает пригорание и позволяет легко извлекать готовые сэндвичи. Вместимость устройства рассчитана на одну порцию, что делает ее отличным выбором для индивидуального использования. ? Корпус сэндвичницы выполнен в классическом черном цвете, что подойдет к любому интерьеру. Устройство имеет индикаторы питания и готовности к работе, что обеспечивает удобство эксплуатации и безопасность при использовании. ? Производителем модели является компания из Китая, что гарантирует соответствие современным стандартам качества. Гарантия на устройство составляет 1 год, а при необходимости можно приобрести расширенный сервис. Сэндвичница StarWind SSW2142 станет отличным помощником для приготовления вкусных и разнообразных закусок.

Отзывы о товаре Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
600
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Страна производитель
Китай
Описание
? Сэндвичница StarWind SSW2142 - это компактный и удобный прибор для быстрого приготовления вкусных и хрустящих сэндвичей. Благодаря мощности 600 Вт она быстро нагревается и обеспечивает равномерную прожарку ломтиков хлеба с начинкой. Устройство идеально подойдет для дома и офиса, а также для небольшой кухни, где важно экономить место. ? Модель оснащена съемными панелями, что существенно облегчает уход за прибором. Панели имеют антипригарное покрытие типа тефлон, что предотвращает пригорание и позволяет легко извлекать готовые сэндвичи. Вместимость устройства рассчитана на одну порцию, что делает ее отличным выбором для индивидуального использования. ? Корпус сэндвичницы выполнен в классическом черном цвете, что подойдет к любому интерьеру. Устройство имеет индикаторы питания и готовности к работе, что обеспечивает удобство эксплуатации и безопасность при использовании. ? Производителем модели является компания из Китая, что гарантирует соответствие современным стандартам качества. Гарантия на устройство составляет 1 год, а при необходимости можно приобрести расширенный сервис. Сэндвичница StarWind SSW2142 станет отличным помощником для приготовления вкусных и разнообразных закусок.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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