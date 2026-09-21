Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
Материал корпуса
бакелит, пластик
Мощность
600
Цвет
черный
Формы для готовки
сэндвичи
Количество отделений в пластине для бутербродов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702180
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Описание товара Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный
? Сэндвичница StarWind SSW2142 - это компактный и удобный прибор для быстрого приготовления вкусных и хрустящих сэндвичей. Благодаря мощности 600 Вт она быстро нагревается и обеспечивает равномерную прожарку ломтиков хлеба с начинкой. Устройство идеально подойдет для дома и офиса, а также для небольшой кухни, где важно экономить место.
? Модель оснащена съемными панелями, что существенно облегчает уход за прибором. Панели имеют антипригарное покрытие типа тефлон, что предотвращает пригорание и позволяет легко извлекать готовые сэндвичи. Вместимость устройства рассчитана на одну порцию, что делает ее отличным выбором для индивидуального использования.
? Корпус сэндвичницы выполнен в классическом черном цвете, что подойдет к любому интерьеру. Устройство имеет индикаторы питания и готовности к работе, что обеспечивает удобство эксплуатации и безопасность при использовании.
? Производителем модели является компания из Китая, что гарантирует соответствие современным стандартам качества. Гарантия на устройство составляет 1 год, а при необходимости можно приобрести расширенный сервис. Сэндвичница StarWind SSW2142 станет отличным помощником для приготовления вкусных и разнообразных закусок.
? Сэндвичница StarWind SSW2142 - это компактный и удобный прибор для быстрого приготовления вкусных и хрустящих сэндвичей. Благодаря мощности 600 Вт она быстро нагревается и обеспечивает равномерную прожарку ломтиков хлеба с начинкой. Устройство идеально подойдет для дома и офиса, а также для небольшой кухни, где важно экономить место.
? Модель оснащена съемными панелями, что существенно облегчает уход за прибором. Панели имеют антипригарное покрытие типа тефлон, что предотвращает пригорание и позволяет легко извлекать готовые сэндвичи. Вместимость устройства рассчитана на одну порцию, что делает ее отличным выбором для индивидуального использования.
? Корпус сэндвичницы выполнен в классическом черном цвете, что подойдет к любому интерьеру. Устройство имеет индикаторы питания и готовности к работе, что обеспечивает удобство эксплуатации и безопасность при использовании.
? Производителем модели является компания из Китая, что гарантирует соответствие современным стандартам качества. Гарантия на устройство составляет 1 год, а при необходимости можно приобрести расширенный сервис. Сэндвичница StarWind SSW2142 станет отличным помощником для приготовления вкусных и разнообразных закусок.
Сэндвичница Starwind SSW2142 600Вт черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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