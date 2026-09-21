Газонокосилка Ryobi RY18LMH37A-250 5133004583
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701986
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
720 х 465 х 450 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х47х45
Вес, кг.
25.25
Описание товара Газонокосилка Ryobi RY18LMH37A-250 5133004583
Газонокосилка Ryobi RY18LMH37A-250 5133004583 применяется для ухода за небольшими приусадебными участками. Способна работать не только от аккумулятора, но и от электросети. Крупные задние колеса улучшают маневренность агрегата. Складная рукоять обеспечивает более компактное хранение. За счет функции мульчирования можно использовать скошенную траву в качестве удобрения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
20
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
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Емкость аккумулятора
5000
Габариты без упаковки, мм
720 х 465 х 450 мм
Страна производитель
Китай
Газонокосилка Ryobi RY18LMH37A-250 5133004583 применяется для ухода за небольшими приусадебными участками. Способна работать не только от аккумулятора, но и от электросети. Крупные задние колеса улучшают маневренность агрегата. Складная рукоять обеспечивает более компактное хранение. За счет функции мульчирования можно использовать скошенную траву в качестве удобрения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Газонокосилка Ryobi RY18LMH37A-250 5133004583 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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