Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701983
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Описание товара Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582
Бесщеточная газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582ОписаниеБесщеточная газонокосилка Ryobi ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 используется для подравнивания травы на приусадебном участке.
Это аккумуляторная модель, свободная от заправок и проводов удлинителей, а самого аккумулятора хватает надолго.
Вникать в процесс приведения в готовность
не потребуется — газонокосилка проста в эксплуатации, работает без шума,
выхлопа и вибраций. Также с ней будет комфортно взаимодействовать
благодаря малому весу, в том числе и девушкам.
Складная рукоятка экономит место при хранении газонокосилки.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки5-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
Бесщеточная газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582ОписаниеБесщеточная газонокосилка Ryobi ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 используется для подравнивания травы на приусадебном участке.
Это аккумуляторная модель, свободная от заправок и проводов удлинителей, а самого аккумулятора хватает надолго.
Вникать в процесс приведения в готовность
не потребуется — газонокосилка проста в эксплуатации, работает без шума,
выхлопа и вибраций. Также с ней будет комфортно взаимодействовать
благодаря малому весу, в том числе и девушкам.
Складная рукоятка экономит место при хранении газонокосилки.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки5-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
Газонокосилка бесщеточная RYOBI ONE+ RY18LMX37A-150 5133004582 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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