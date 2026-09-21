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Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578

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Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 1
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 2
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 3
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 4
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 5
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 6
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 7
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 8
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 9
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 10
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 11
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 12
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 13
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 14
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 15
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 16
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 17
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 18
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 19
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 20
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 1
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 2
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 3
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 4
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 5
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 6
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 7
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 8
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 9
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 10
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 11
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 12
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 13
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 14
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 15
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 16
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 17
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 18
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 19
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 20
  • Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701982
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
250 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
465х450х720 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х47х45
Вес, кг.
17.28

Описание товара Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578

Газонокосилка аккумуляторная RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578ОписаниеГазонокосилка Ryobi ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 используется для ухода за газоном на приусадебном участке, её аккумулятора хватит на долгую непрерывную работу. Аккумуляторная модель свободна от заправок и проводов удлинителей, вникать в процесс приведения в готовность не потребуется. С газонокосилкой легко управиться, нет лишнего шума, выхлопа и вибраций, а благодаря малому весу с ней комфортно будет работать девушкам. Функция EasyEdge™ обеспечивает ровный рез кромки для аккуратного оформления газона. Травосборник объемом 50 литров способствует долгой работе без очистки. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки6-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов

Отзывы о товаре Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
250 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Габариты без упаковки, мм
465х450х720 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка аккумуляторная RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578ОписаниеГазонокосилка Ryobi ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 используется для ухода за газоном на приусадебном участке, её аккумулятора хватит на долгую непрерывную работу. Аккумуляторная модель свободна от заправок и проводов удлинителей, вникать в процесс приведения в готовность не потребуется. С газонокосилкой легко управиться, нет лишнего шума, выхлопа и вибраций, а благодаря малому весу с ней комфортно будет работать девушкам. Функция EasyEdge™ обеспечивает ровный рез кромки для аккуратного оформления газона. Травосборник объемом 50 литров способствует долгой работе без очистки. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки6-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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