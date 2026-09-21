Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
37
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701982
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Описание товара Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578
Газонокосилка аккумуляторная RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578ОписаниеГазонокосилка Ryobi ONE+ RY18LM37A-140
5133004578 используется для ухода за газоном на приусадебном участке,
её аккумулятора хватит на долгую непрерывную работу.
Аккумуляторная модель свободна от заправок
и проводов удлинителей, вникать в процесс приведения в готовность не
потребуется. С газонокосилкой легко управиться, нет лишнего шума,
выхлопа и вибраций, а благодаря малому весу с ней комфортно будет
работать девушкам.
Функция EasyEdge™ обеспечивает ровный рез кромки для аккуратного оформления газона.
Травосборник объемом 50 литров способствует долгой работе без очистки.
Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки6-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
Газонокосилка аккумуляторная RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578ОписаниеГазонокосилка Ryobi ONE+ RY18LM37A-140
5133004578 используется для ухода за газоном на приусадебном участке,
её аккумулятора хватит на долгую непрерывную работу.
Аккумуляторная модель свободна от заправок
и проводов удлинителей, вникать в процесс приведения в готовность не
потребуется. С газонокосилкой легко управиться, нет лишнего шума,
выхлопа и вибраций, а благодаря малому весу с ней комфортно будет
работать девушкам.
Функция EasyEdge™ обеспечивает ровный рез кромки для аккуратного оформления газона.
Травосборник объемом 50 литров способствует долгой работе без очистки.
Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в диапазоне 25-75 мм.Преимущества Складывающийся травосборник и рукоятка - для компактности при хранении косилки6-позиционная регулировка высоты скашивания (25-75 мм)Функция мульчированиеЛитий-ионный аккумулятор - отсутствие эффекта памяти и саморазрядаАккумулятор совместим со всеми инструментами системы ONE+™Простота в использованииТихая работаОтсутствие токсичных выхлопов
Газонокосилка RYOBI ONE+ RY18LM37A-140 5133004578 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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