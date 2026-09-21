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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow купить с доставкой в Москве
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow

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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 1
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 3
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 4
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 5
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 6
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 7
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 8
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 9
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 10
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 11
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 12
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 13
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 14
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 15
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 16
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 17
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 18
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 19
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 20
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 21
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 22
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 23
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 24
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 25
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 26
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 27
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 28
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 29
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 31
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 32
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 35
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 38
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 39
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 41
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 42
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 45
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 46
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Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 49
Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO F7 Ultra
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
3200x1440
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 1
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 2
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 3
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 4
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 5
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 6
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 7
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 8
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 9
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 10
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 11
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 12
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 13
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 14
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 15
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 16
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 17
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 18
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  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 33
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 34
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 35
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 36
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 37
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 38
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 39
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 40
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 41
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 42
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 43
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 44
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 45
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 46
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 47
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 48
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 49
  • Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
57 160 руб.  87 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701451
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO F7 Ultra
Цвет
желтый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+32
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow

POCO F7 Ultra — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 3200x1440 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO F7 Ultra оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO F7 Ultra также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон POCO F7 Ultra 12/256Gb Yellow




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO F7 Ultra
Цвет
желтый
Материал корпуса
металл, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
3200x1440
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+32
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
POCO F7 Ultra — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6.67 дюйма и разрешением 3200x1440 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS 2, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO F7 Ultra оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. POCO F7 Ultra также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Отзывы


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