Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 060 руб.
В наличии
Код товара: 701298
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
111 060 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
2.38
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HESGC300-NoOS) – идеальный баланс мощности, надежности и мобильности. Современный бизнес требует скорости, эффективности и безупречной работы техники. Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 создан для профессионалов, ценящих надежность, производительность и эргономичность. Это устройство сочетает в себе передовые технологии, прочный корпус и интуитивно понятный дизайн, делая его незаменимым инструментом для работы в любой среде.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Легкие, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 106 140 руб.26535 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16...
-
В наличииЦена 106 470 руб.26618 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 106 470 руб.26618 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 106 470 руб.26618 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 106 470 руб.26618 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL 16" IPS Core 7 240H 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 107 260 руб.26815 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14S G3MG-041RUY Core 5 315 14" 16:10 FHD+ (19...
-
В наличииЦена 108 030 руб.27008 руб. в Сплитноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 255U 14,0" FHD+ (1920 x 1...
-
В наличииЦена 108 420 руб.27105 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VJ-TK268 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 109 030 руб.27258 руб. в СплитНоутбук ASUS ExpertBook Mainstream BM3606CGA-MB0039 AMD Ryzen AI...
-
В наличииЦена 109 850 руб.27463 руб. в СплитНоутбук Asus FA506NCG-HN330W 15.6" FHD IPS Ryzen 7 8845H 16GB/SS...
-
В наличииЦена 109 850 руб.27463 руб. в СплитНоутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AM...
-
В наличииЦена 109 960 руб.27490 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 (21HESGC300-NoOS) – идеальный баланс мощности, надежности и мобильности. Современный бизнес требует скорости, эффективности и безупречной работы техники. Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 создан для профессионалов, ценящих надежность, производительность и эргономичность. Это устройство сочетает в себе передовые технологии, прочный корпус и интуитивно понятный дизайн, делая его незаменимым инструментом для работы в любой среде.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Легкие, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Легкие, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300) - по цене 111060 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Black (21HESGC300)