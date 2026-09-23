Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)
Представляем вашему вниманию ультрабук Lenovo, который идеально сочетает в себе стиль и производительность, чтобы удовлетворить ваши повседневные и профессиональные потребности. Этот ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, обеспечивающим четкое изображение и яркие цвета. Компактный и легкий дизайн с прочным пластиковым корпусом выдержит ежедневное использование, при этом сохраняя элегантный серый цвет. Благодаря 16 Гб оперативной памяти DDR5, вы сможете наслаждаться высокоскоростной многозадачностью, а встроенная видеокарта обеспечивает отличную производительность для работы, учебы и развлечений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя возможность выбрать наиболее подходящую для ваших нужд. Встроенный SSD-диск гарантирует молниеносное время загрузки и плавную работу приложений, а также удобное хранение ваших данных. Частота процессора в 2,5 ГГц обеспечивает быструю и эффективную обработку данных. Удобная подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях низкой освещенности, делая ваш опыт использования устройства максимально приятным. Ультрабук Lenovo также имеет частоту обновления экрана 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамических сцен. Этот высокофункциональный ноутбук станет надежным спутником для тех, кто ценит сочетание производительности и изящного дизайна.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL 14" IPS Core 7 240H 16Gb/512Gb SSD серый (21SG003DGQ)