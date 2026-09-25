Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)
Представляем новый ноутбук Lenovo, идеально подходящий для решения широкого круга задач — от повседневных дел до профессиональных. Этот ноутбук оснащен процессором Intel с 16 ядрами, что обеспечивает высокую производительность и оперативную работу множества приложений одновременно. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 гарантирует четкое и яркое изображение, делая просмотр видео и работу с графикой максимально комфортными. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает надежное беспроводное соединение с другими устройствами, а встроенный кард-ридер упрощает работу с носителями информации. Легкий и прочный корпус из алюминия и пластика весит всего 1,7 кг, что делает этот ноутбук отличным выбором для мобильных пользователей. Ноутбук оснащен SSD-диском объемом 512 Гб и оперативной памятью 16 Гб, что обеспечивает молниеносную загрузку приложений и быструю обработку данных. Наличие двух портов USB Type-C расширяет возможности подключения внешних устройств, а сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную безопасность данных. Одним из приятных дополнений является подсветка клавиатуры, которая поможет в работе в условиях низкой освещенности. Пользователь может выбрать и установить операционную систему по собственному усмотрению, так как ноутбук поставляется без предустановленной ОС. Это отличный выбор для тех, кто ищет баланс между мощностью и универсальностью, дополненный удобством и стилем.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 85 750 руб.21438 руб. в СплитНоутбук ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN044 Graphite Black (90NR0...
-
В наличииЦена 85 750 руб.21438 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 17 X1704VA-AU982 17.3" IPS FHD blue (Core ...
-
В наличииЦена 86 720 руб.21680 руб. в СплитНоутбук Acer Swift Air 16 SFA16-61M-R88D Ryzen AI 7 345 16Gb SSD...
-
В наличииЦена 87 200 руб.21800 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 87 990 руб.21998 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 88 210 руб.22053 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 290 руб.22073 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
-
В наличииЦена 88 780 руб.22195 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb...
-
В наличииЦена 88 920 руб.22230 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 89 380 руб.22345 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook 16 2026 (LHC-X) 16" IPS 430N 120Hz Ultra...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (21SKS05C00)