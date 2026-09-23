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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734317
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600)

Ноутбук Lenovo - это современное и производительное устройство, разработанное для пользователей, ценящих надежность и высокую производительность. Оснащенный мощным процессором Intel Core Ultra 5, этот ноутбук легко справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в любых условиях освещения, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет работать с несколькими программами одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает высокую скорость загрузки и передачи файлов. Lenovo заботится о комфорте своих пользователей: вес ноутбука составляет всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски и поездок. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что обеспечивает долговечность и стильный вид. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с различными устройствами. Этот ноутбук Lenovo не поставляется с операционной системой, что дает вам свободу выбора и возможности установить систему по вашему предпочтению. В качестве источника питания используется литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol), который обеспечивает длительное время автономной работы. В целом, данный ноутбук Lenovo - это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности, мобильности и удобства в использовании.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo - это современное и производительное устройство, разработанное для пользователей, ценящих надежность и высокую производительность. Оснащенный мощным процессором Intel Core Ultra 5, этот ноутбук легко справится с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, ноутбук обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для работы с графикой, просмотра фильмов и игр. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать в любых условиях освещения, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ноутбук оснащен 16 Гб оперативной памяти, что позволяет работать с несколькими программами одновременно без потери производительности. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает высокую скорость загрузки и передачи файлов. Lenovo заботится о комфорте своих пользователей: вес ноутбука составляет всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски и поездок. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что обеспечивает долговечность и стильный вид. Версия Bluetooth 5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с различными устройствами. Этот ноутбук Lenovo не поставляется с операционной системой, что дает вам свободу выбора и возможности установить систему по вашему предпочтению. В качестве источника питания используется литий-полимерный аккумулятор (Li-Pol), который обеспечивает длительное время автономной работы. В целом, данный ноутбук Lenovo - это отличный выбор для тех, кто ищет сочетание производительности, мобильности и удобства в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (21MAS04600) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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