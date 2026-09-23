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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)

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Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734170
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)

Этот ноутбук сочетает в себе современные технологии, эргономичный дизайн и высокую производительность. Он подходит для повседневных задач, офисной работы, учебы и мультимедийного использования. Благодаря компактным размерам и небольшому весу его удобно брать с собой в поездки. Яркий и четкий дисплей 15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Технология WVA гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Мощный процессор Intel Core 7 150U Процессор с тактовой частотой 1.8 ГГц (с возможностью увеличения в Turbo Boost) обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, плавную обработку документов, веб-серфинг и легкие творческие задачи. Высокая скорость работы благодаря SSD Встроенный PCIe SSD на 1024 ГБ ускоряет загрузку системы, запуск приложений и работу с файлами. Такой накопитель надежнее и энергоэффективнее традиционных HDD. Оперативная память 16 ГБ Объем оперативной памяти DDR4 позволяет комфортно работать с несколькими программами одновременно, включая браузер с множеством вкладок, офисные приложения и графические редакторы. Компактный и легкий корпус Вес всего 1.64 кг и тонкий дизайн делают ноутбук удобным для ежедневного ношения. Стильный серый цвет (Gentle Grey) подчеркивает лаконичность модели. Беспроводные технологии и автономность Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч позволяет работать несколько часов без подзарядки.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook B1
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук сочетает в себе современные технологии, эргономичный дизайн и высокую производительность. Он подходит для повседневных задач, офисной работы, учебы и мультимедийного использования. Благодаря компактным размерам и небольшому весу его удобно брать с собой в поездки. Яркий и четкий дисплей 15.6-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920?1080) и матовым покрытием обеспечивает комфортную работу даже при ярком освещении. Технология WVA гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Мощный процессор Intel Core 7 150U Процессор с тактовой частотой 1.8 ГГц (с возможностью увеличения в Turbo Boost) обеспечивает быструю работу в многозадачном режиме, плавную обработку документов, веб-серфинг и легкие творческие задачи. Высокая скорость работы благодаря SSD Встроенный PCIe SSD на 1024 ГБ ускоряет загрузку системы, запуск приложений и работу с файлами. Такой накопитель надежнее и энергоэффективнее традиционных HDD. Оперативная память 16 ГБ Объем оперативной памяти DDR4 позволяет комфортно работать с несколькими программами одновременно, включая браузер с множеством вкладок, офисные приложения и графические редакторы. Компактный и легкий корпус Вес всего 1.64 кг и тонкий дизайн делают ноутбук удобным для ежедневного ношения. Стильный серый цвет (Gentle Grey) подчеркивает лаконичность модели. Беспроводные технологии и автономность Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают стабильное подключение к интернету и периферийным устройствам. Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч позволяет работать несколько часов без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1Tb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0801-M00EU0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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