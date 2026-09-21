Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699299
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.11х1.11х0.66
Вес, кг.
8.2
Описание товара Яндекс ТВ Станция Бейсик 50“
умный телевизор с 4k разрешением, поддержкой hdr10 и голосовым ассистентом алисой, работает на платформе яндекс.тв, имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.
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умный телевизор с 4k разрешением, поддержкой hdr10 и голосовым ассистентом алисой, работает на платформе яндекс.тв, имеет безрамочный дизайн и поддержку wi-fi.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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