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Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка

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Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка - фото 1
Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка - фото 1
  • Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699248
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910246719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One For The Road, Rocka Rolla, Winter, Deep Freeze, Winter Retreat, Cheater, Never Satisfied, Run Of The Mill, Dying To Meet You, Caviar And Meths
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка

«Rocka Rolla» — дебютный студийный альбом британской группы Judas Priest, выпущенный в 1974 году. Исполнен в нехарактерных для Judas Priest стилях — хард-рок, блюз-рок и психоделический рок. Далее группа придерживалась стиля хэви-метал, одной из основательниц которого и считается. Издание на красном виниле.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Repertoire Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Repertoire Records
Barcode
[4009910246719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Judas Priest
Альбом (сингл)
Rocka Rolla
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
One For The Road, Rocka Rolla, Winter, Deep Freeze, Winter Retreat, Cheater, Never Satisfied, Run Of The Mill, Dying To Meet You, Caviar And Meths
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Rocka Rolla» — дебютный студийный альбом британской группы Judas Priest, выпущенный в 1974 году. Исполнен в нехарактерных для Judas Priest стилях — хард-рок, блюз-рок и психоделический рок. Далее группа придерживалась стиля хэви-метал, одной из основательниц которого и считается. Издание на красном виниле.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judas Priest - Rocka Rolla (coloured) (4009910246719) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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