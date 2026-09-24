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Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка

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Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Quiet Places
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513022615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Quiet Places
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Pygmalion, Polyhymnia, The Pyramidians, Entangled, Come To The Quiet Place Venus In The Mirror, Bella Smiling, Wanderungen, Sculpture, Fields Of Blue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка

Альбом состоящий из десяти тематических импровизаций Андреаса Фолленвайдера и Исабелы Гевейлер, вышедший в 2020 году. Андреас Фолленвайдер - швейцарский музыкант - арфист и композитор. Известен как исполнитель собственных произведений на электроакустической арфе собственной конструкции.

Отзывы о товаре Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513022615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Andreas Vollenweider
Альбом (сингл)
Quiet Places
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Pygmalion, Polyhymnia, The Pyramidians, Entangled, Come To The Quiet Place Venus In The Mirror, Bella Smiling, Wanderungen, Sculpture, Fields Of Blue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом состоящий из десяти тематических импровизаций Андреаса Фолленвайдера и Исабелы Гевейлер, вышедший в 2020 году. Андреас Фолленвайдер - швейцарский музыкант - арфист и композитор. Известен как исполнитель собственных произведений на электроакустической арфе собственной конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andreas Vollenweider - Quiet Places (0885513022615) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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