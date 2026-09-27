Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ляпис Трубецкой - Капитал (4620107930237) виниловая пластинка
Любители искать глубокие смыслы обнаружили на этом, 12-м по сквозной нумерации альбоме белорусского коллектива (2007), мэйнстримовое развитие идей сибирского панка (!), противостояние Юрию Шевчуку и даже цитаты из Эдуарда Лимонова. На деле же правда вот куда клонится: Сергею Михалку, как и любому взрослому рок-музыканту, надоело играть в дурь и протест в прямолинейной, лобовой форме — его вполне обоснованно влечет коммерческий успех. Ну а раз рок-музыка почитается у нас большей частью за искусство текстовое и в некотором смысле литературное — ну вот вам и острые слова, как всегда у Михалка отвечающих. чаяниям широкой аудитории о скорой смерти всего материального, и в особенности — иностранного. Демонстрируя незаурядное знакомство с наследием британского. рока допанковской эпохи, и в первую очередь — Mott The Hoople, «Ляпис Трубецкой» ухитряется вносить в традиционные аранжировки духовые ска-партии, ставшие популярными с легкой руки «Ленинграда» и, таким образом, убирать из материала недетскую серьезность, ставшую просто каиновой печатью русского рока. В результате по мнению вполне серьезной критики, «Капитал» оказался за счет контраста музыки и текста «драматургическим альбомом», зато рядовой слушатель услышал в альбоме, то, что там и есть — занимательный поп-роковый материал с красивыми и запоминающимися мелодиями, настоящий антидот от пресловутого. «русского шансона». Доказательства? В первую очередь песни «Котик», «Андрюша» и «Огоньки».
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