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Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка

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Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 1
Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 2
Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Быль в Глаза
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 1
  • Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 2
  • Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699143
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Быль в Глаза
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
В Супермаpкете, Вcтрeчa, Нoрмaльнo Всё, Загадка, Ды-ды-дым, По Голове Себе Постучи, Истина Где-то Рядом, Вокруг Шум, Подарок, Любовь, На Крыльях Любви, Вселенская Обида, Радиосигналы, Романтика, Голос Брехуна, Осень, Кореша, Проснись И Пой, Точу Как Хочу (Скит), Добавь Жару, Лида и зверёк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка

"Быль в глаза" - ремастированное переиздание второго студийного альбома группы Каста, выпущенного в 2008 году. Процесс записи осуществлялся с участием всех участников группы, а также сотрудничеством с известными исполнителями, включая Смоки Мо и DJ Nik-One, а также коллектив Billys Band. Работы над релизом велись в студии Собино в Ростове-на-Дону. За сведение и мастеринг отвечали Александр Волк, Влади и Gustavo, которые работали на студии Wolk Recordings, находящейся в Риге.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом пурпурном виниле.Каста - известная российская хип-хоп группа, основанная в Ростове-на-Дону в 1995 году. Первоначально коллектив носил название ПсихоЛирик, а в 1997 году преобразовалась в Касту. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль и Змей. Каста известны своими мощными текстами и уникальным стилем, сочетающим классический рэп с элементами других музыкальных жанров. История группы насыщена различными событиями и изменениями в составе. Так в 1997 году из коллектива ушел Василий Вакуленко (Баста), а в 1999 состав покинул Белый Будда (Роман Илюгин). За свое время существования Каста получила множество наград и признаний, таких как Russian Music Awards 2004 за лучший хип-хоп проект, Премия Муз-ТВ 2006, Победитель премии RU TV 2012 в категории "Лучший хип-хоп хит" ("Сочиняй мечты").



Теги товара: Rap

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377553]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Каста
Альбом (сингл)
Быль в Глаза
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
В Супермаpкете, Вcтрeчa, Нoрмaльнo Всё, Загадка, Ды-ды-дым, По Голове Себе Постучи, Истина Где-то Рядом, Вокруг Шум, Подарок, Любовь, На Крыльях Любви, Вселенская Обида, Радиосигналы, Романтика, Голос Брехуна, Осень, Кореша, Проснись И Пой, Точу Как Хочу (Скит), Добавь Жару, Лида и зверёк
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Быль в глаза" - ремастированное переиздание второго студийного альбома группы Каста, выпущенного в 2008 году. Процесс записи осуществлялся с участием всех участников группы, а также сотрудничеством с известными исполнителями, включая Смоки Мо и DJ Nik-One, а также коллектив Billys Band. Работы над релизом велись в студии Собино в Ростове-на-Дону. За сведение и мастеринг отвечали Александр Волк, Влади и Gustavo, которые работали на студии Wolk Recordings, находящейся в Риге.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом пурпурном виниле.Каста - известная российская хип-хоп группа, основанная в Ростове-на-Дону в 1995 году. Первоначально коллектив носил название ПсихоЛирик, а в 1997 году преобразовалась в Касту. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль и Змей. Каста известны своими мощными текстами и уникальным стилем, сочетающим классический рэп с элементами других музыкальных жанров. История группы насыщена различными событиями и изменениями в составе. Так в 1997 году из коллектива ушел Василий Вакуленко (Баста), а в 1999 состав покинул Белый Будда (Роман Илюгин). За свое время существования Каста получила множество наград и признаний, таких как Russian Music Awards 2004 за лучший хип-хоп проект, Премия Муз-ТВ 2006, Победитель премии RU TV 2012 в категории "Лучший хип-хоп хит" ("Сочиняй мечты").


Теги товара: Rap
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