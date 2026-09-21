Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Каста - Быль в Глаза (4603320377553) виниловая пластинка
"Быль в глаза" - ремастированное переиздание второго студийного альбома группы Каста, выпущенного в 2008 году. Процесс записи осуществлялся с участием всех участников группы, а также сотрудничеством с известными исполнителями, включая Смоки Мо и DJ Nik-One, а также коллектив Billys Band. Работы над релизом велись в студии Собино в Ростове-на-Дону. За сведение и мастеринг отвечали Александр Волк, Влади и Gustavo, которые работали на студии Wolk Recordings, находящейся в Риге.Издание представлено на двойном 180-ти граммовом пурпурном виниле.Каста - известная российская хип-хоп группа, основанная в Ростове-на-Дону в 1995 году. Первоначально коллектив носил название ПсихоЛирик, а в 1997 году преобразовалась в Касту. В состав группы входят Влади, Шым, Хамиль и Змей. Каста известны своими мощными текстами и уникальным стилем, сочетающим классический рэп с элементами других музыкальных жанров. История группы насыщена различными событиями и изменениями в составе. Так в 1997 году из коллектива ушел Василий Вакуленко (Баста), а в 1999 состав покинул Белый Будда (Роман Илюгин). За свое время существования Каста получила множество наград и признаний, таких как Russian Music Awards 2004 за лучший хип-хоп проект, Премия Муз-ТВ 2006, Победитель премии RU TV 2012 в категории "Лучший хип-хоп хит" ("Сочиняй мечты").
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Теги товара: Rap
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Теги товара: Rap
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