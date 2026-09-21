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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 купить с доставкой в Москве
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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70

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Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 1
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 2
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 3
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 4
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 5
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 6
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 7
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 8
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 9
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 10
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 11
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 12
Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 1
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 2
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 3
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 4
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 5
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 6
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 7
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 8
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 9
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 10
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 11
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 12
  • Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698944
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, г.
665

Описание товара Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70

Набор Levenhuk Discovery Basics EK70 создан специально для неутомимого исследователя, который стремится узнать об окружающем мире как можно больше и которому для этого требуются самые разные инструменты. Здесь есть оптическая техника, приборы для ориентирования, приспособления для биологических исследований и даже блокнот для записей о самых необычных находках. Чтобы с набором было удобно путешествовать, он дополнен сумкой-рюкзаком, в которую легко помещаются все предметы.

Отзывы о товаре Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Levenhuk Discovery Basics EK70 создан специально для неутомимого исследователя, который стремится узнать об окружающем мире как можно больше и которому для этого требуются самые разные инструменты. Здесь есть оптическая техника, приборы для ориентирования, приспособления для биологических исследований и даже блокнот для записей о самых необычных находках. Чтобы с набором было удобно путешествовать, он дополнен сумкой-рюкзаком, в которую легко помещаются все предметы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор исследователя Levenhuk Discovery Basics EK70 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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