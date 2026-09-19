Top.Mail.Ru
Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 1
Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 2
Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 3
Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
  • Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 1
  • Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 2
  • Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 3
  • Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377890
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Материал линз оптическое стекло, Материал корпуса алюминий, Увеличение 16 крат, Поле зрения 13 мм, Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед

Levenhuk MED 16x/13 – это 16-кратный окуляр с посадочным диаметром 30 мм. Его оптика сделана из стекла, поэтому передаваемое изображение отличается высокой четкостью и контрастностью. Линзы помещены в прочный металлический корпус, устойчивый к повреждениям. Окуляр можно использовать с микроскопами любых брендов. Levenhuk MED 16x/13 – аксессуар, который подходит и для любительских, и для профессиональных лабораторных исследований.

Отзывы о товаре Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Аксессуары для оптических приборов
Особенности
Материал линз оптическое стекло, Материал корпуса алюминий, Увеличение 16 крат, Поле зрения 13 мм, Посадочный диаметр 30 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk MED 16x/13 – это 16-кратный окуляр с посадочным диаметром 30 мм. Его оптика сделана из стекла, поэтому передаваемое изображение отличается высокой четкостью и контрастностью. Линзы помещены в прочный металлический корпус, устойчивый к повреждениям. Окуляр можно использовать с микроскопами любых брендов. Levenhuk MED 16x/13 – аксессуар, который подходит и для любительских, и для профессиональных лабораторных исследований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр 16х/13 D30mm для Микромед - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...