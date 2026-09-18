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Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм купить с доставкой в Москве
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Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм

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Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263995
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 16. Поле зрения, мм 16. Посадочный диаметр, мм 30. Совместимость микроскопы Микромед 3, 3 ЛЮМ, И, МЕТ, ПОЛАР 1, ПОЛАР 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм

Окуляр 16х/16 разработан для биологических микроскопов Микромед. Он совместим с разными моделями оптических приборов этого бренда и может использоваться для любых микроскопов с диаметром окулярной трубки в 30 мм. Окуляром 16х/16 можно заменить штатный окуляр или дополнить арсенал дополнительных аксессуаров к своему микроскопу. Окуляр имеет хорошее поле зрения в 16 мм и дает 16-кратное увеличение.

Отзывы о товаре Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение, крат 16. Поле зрения, мм 16. Посадочный диаметр, мм 30. Совместимость микроскопы Микромед 3, 3 ЛЮМ, И, МЕТ, ПОЛАР 1, ПОЛАР 2
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр 16х/16 разработан для биологических микроскопов Микромед. Он совместим с разными моделями оптических приборов этого бренда и может использоваться для любых микроскопов с диаметром окулярной трубки в 30 мм. Окуляром 16х/16 можно заменить штатный окуляр или дополнить арсенал дополнительных аксессуаров к своему микроскопу. Окуляр имеет хорошее поле зрения в 16 мм и дает 16-кратное увеличение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для телескопа Микромед 16х/16 D30 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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