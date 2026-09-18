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Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см купить с доставкой в Москве
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Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см

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Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка тонких движений
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249718
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Ручка тонких движений
Особенности
Ручка имеет пластиковый маховик и крепежный винт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
100

Описание товара Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см

С помощью этого аксессуара вы сможете быстро перемещать оптическую трубу по любой оси. Ход телескопа будет плавным, без рывков.

Отзывы о товаре Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Ручка тонких движений
Особенности
Ручка имеет пластиковый маховик и крепежный винт.
Страна производитель
Китай
Описание
С помощью этого аксессуара вы сможете быстро перемещать оптическую трубу по любой оси. Ход телескопа будет плавным, без рывков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка тонких движений Sky-Watcher для монтировок EQ1, EQ2, EQ3, 16 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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