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Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка

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Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дурная репутация
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698876
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дурная репутация
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Дикий Мёд, Пассажир, Глюк, Я Сказал Люблю, Верни Меня Сексуальный Маньяк, Дурная Репутация, Секс-игрушка, Чемодан, Светлые Минуты, Я Гуляю, Всё, Что Тебе Нужно, Дурная Репутация 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка

Впервые на виниле альбом Владимира Кузьмина и группы ДИНАМИК «Дурная репутация» Записано в октябре 2019 в студии Propeller Sound.

Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Дурная репутация (4640001406478) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Дурная репутация
Жанр
Русский рок, Российская поп-музыка
Трек-лист
Дикий Мёд, Пассажир, Глюк, Я Сказал Люблю, Верни Меня Сексуальный Маньяк, Дурная Репутация, Секс-игрушка, Чемодан, Светлые Минуты, Я Гуляю, Всё, Что Тебе Нужно, Дурная Репутация 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Впервые на виниле альбом Владимира Кузьмина и группы ДИНАМИК «Дурная репутация» Записано в октябре 2019 в студии Propeller Sound.
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