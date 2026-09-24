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Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка

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Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 1
Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 2
Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 3
Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 1
  • Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 2
  • Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 3
  • Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка
3 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Трек-лист
Свеча, Без Тебя, За Женщин Всех, Все Для Тебя, Ты… Отпусти, Душа, Непрощённый, Джокер, Ты Одна, Свадьба (Без Подписей), Мама
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Свеча, Без Тебя, За Женщин Всех, Все Для Тебя, Ты… Отпусти, Душа, Непрощённый, Джокер, Ты Одна, Свадьба (Без Подписей), Мама



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068804282]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Стас Михайлов
Альбом (сингл)
Золотые Хиты
Трек-лист
Свеча, Без Тебя, За Женщин Всех, Все Для Тебя, Ты… Отпусти, Душа, Непрощённый, Джокер, Ты Одна, Свадьба (Без Подписей), Мама
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Золотые хиты
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Свеча, Без Тебя, За Женщин Всех, Все Для Тебя, Ты… Отпусти, Душа, Непрощённый, Джокер, Ты Одна, Свадьба (Без Подписей), Мама


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стас Михайлов - Золотые Хиты (Gold) (4680068804282) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3050 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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