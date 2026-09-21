Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698783
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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Введение, Правда, УКМ-2, 0.07, Дедушкин Табак (Рок Акция) Сенька – Мосгхас, Вечный Огонь, Мушица, Цыган И Микросхемы
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом группы НОМ Сенька Мосг/хаз был записан в 1993 и издан в 1994 году, то есть ровно тридцать лет назад. В дискографии группы этот альбом занимает особое место. Достаточно упомянуть 7% - пожалуй, самую известную песню коллектива. Музыканты НОМ, будучи в отличной форме и прекрасном возрасте, углубились в дальнейшие эксперименты со стилями и звуками - от жесткой электроники в Мушище до классической мини-оперы Цыган и микросхемы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084658]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ном
Альбом (сингл)
Сенька Мосгаз
Жанр
Русский рок, Indie Rock
Трек-лист
Введение, Правда, УКМ-2, 0.07, Дедушкин Табак (Рок Акция) Сенька – Мосгхас, Вечный Огонь, Мушица, Цыган И Микросхемы
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Четвертый студийный альбом группы НОМ Сенька Мосг/хаз был записан в 1993 и издан в 1994 году, то есть ровно тридцать лет назад. В дискографии группы этот альбом занимает особое место. Достаточно упомянуть 7% - пожалуй, самую известную песню коллектива. Музыканты НОМ, будучи в отличной форме и прекрасном возрасте, углубились в дальнейшие эксперименты со стилями и звуками - от жесткой электроники в Мушище до классической мини-оперы Цыган и микросхемы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ном - Сенька Мосгаз (Blue) (8893971084658) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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