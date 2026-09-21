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ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка

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ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 1
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 2
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 3
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 4
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 5
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 6
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 7
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 8
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 9
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 10
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 11
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 12
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 13
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 14
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 15
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 16
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 17
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 18
ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
ДДТ
Альбом (сингл)
Иначе
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 1
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 2
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 3
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 4
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 5
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 6
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 7
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 8
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 9
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 10
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 11
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 12
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 13
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 14
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 15
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 16
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 17
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 18
  • ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698776
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Характеристики

Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004137003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
ДДТ
Альбом (сингл)
Иначе
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Noise №1, Родившимся Этой Ночью, Солнечный Свет, Эй, Ты, Кто Ты, Пустота Кризис, Проводник, Напиши Мне, Напиши, Встреча, За Тобой Пришли, Новая Россия, Noise №2, Песня О Времени, Когда Ты Была Здесь, Песня О Свободе, Юго-Западный Ветер
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка

Иначе - двадцатый студийный альбом группы ДДТ.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре ДДТ - Иначе (black vinyl) (4640004137003) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Imagine Club
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Imagine Club
Barcode
[4640004137003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
ДДТ
Альбом (сингл)
Иначе
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Noise №1, Родившимся Этой Ночью, Солнечный Свет, Эй, Ты, Кто Ты, Пустота Кризис, Проводник, Напиши Мне, Напиши, Встреча, За Тобой Пришли, Новая Россия, Noise №2, Песня О Времени, Когда Ты Была Здесь, Песня О Свободе, Юго-Западный Ветер
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Иначе - двадцатый студийный альбом группы ДДТ.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


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