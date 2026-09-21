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Сборник - Остановка "Авангардная" (4673737492262) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сборник - Остановка "Авангардная" (4673737492262) виниловая пластинка

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Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 2
Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 3
Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Остановка Авангардная
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 2
  • Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 3
  • Сборник - Остановка &quot;Авангардная&quot; (4673737492262) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698759
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Характеристики

Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673737492262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Остановка Авангардная
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Silent Woo Goore–Сирота Кыр?ан, Пушнер, T-D.A.B, Ольга Глазова Гусли–Мон Малпай, Post-dukes*–Куно Пумитан, Удмурт Фолк-рок Группа Гаруда–Кылдысин, Юртты Мыным, Bobolenin–Эй Тон Polina Vanez–Костер (Electro Version), Удмуртская Тоска–Дохлая Невеста, Ансамбль Совы Снов–Едем, Фимиам–В Бетонных Коробках, Птица Тылобурдо–Доктор Мэрилин (Сергей Ищенко), Teplo Teplo–Седьмой Трамвай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - Остановка "Авангардная" (4673737492262) виниловая пластинка

Остановка Авангардная - это музыкальный срез, который отражает лишь малую часть современной музыки из Удмуртии. На сборнике представлены коллективы, которые исполняют музыку в разных жанрах: фолк, инди, панк и другие. Пластинка стала воплощением коллаборации музыкальной и художественной индустрии Удмуртии. Автором обложки стал Алексей Рико - иллюстратор с мировым именем родом из Ижевска. Трамвай не случайно стал ключевой фигурой обложки. Локальные особенности - неотъемлемая часть не только города, но и культуры, один из треков на пластинке посвящён седьмому маршруту, идущему через весь Ижевск с запада на восток, останавливаясь на остановке Авангардная.

Отзывы о товаре Сборник - Остановка "Авангардная" (4673737492262) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673737492262]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Остановка Авангардная
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Silent Woo Goore–Сирота Кыр?ан, Пушнер, T-D.A.B, Ольга Глазова Гусли–Мон Малпай, Post-dukes*–Куно Пумитан, Удмурт Фолк-рок Группа Гаруда–Кылдысин, Юртты Мыным, Bobolenin–Эй Тон Polina Vanez–Костер (Electro Version), Удмуртская Тоска–Дохлая Невеста, Ансамбль Совы Снов–Едем, Фимиам–В Бетонных Коробках, Птица Тылобурдо–Доктор Мэрилин (Сергей Ищенко), Teplo Teplo–Седьмой Трамвай
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Остановка Авангардная - это музыкальный срез, который отражает лишь малую часть современной музыки из Удмуртии. На сборнике представлены коллективы, которые исполняют музыку в разных жанрах: фолк, инди, панк и другие. Пластинка стала воплощением коллаборации музыкальной и художественной индустрии Удмуртии. Автором обложки стал Алексей Рико - иллюстратор с мировым именем родом из Ижевска. Трамвай не случайно стал ключевой фигурой обложки. Локальные особенности - неотъемлемая часть не только города, но и культуры, один из треков на пластинке посвящён седьмому маршруту, идущему через весь Ижевск с запада на восток, останавливаясь на остановке Авангардная.
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