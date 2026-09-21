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Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка

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Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка - фото 1
Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Krec
Альбом (сингл)
Воздух Свободы
Жанр
Русский рэп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка - фото 1
  • Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698744
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Характеристики

Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Krec
Альбом (сингл)
Воздух Свободы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Иной, По крышам, Безымянный, Дама в красном, Она Пролетарская, Под облаками, Между нами, Воздух свободы, В трудный час, Шанс, Свет в конце, Саншайн
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка

Группа KREC, ставшая символом российской хип-хоп сцены начала 2000-х, уже более двадцати лет радует поклонников своим уникальным звучанием и проникновенными текстами. За это время коллектив прошёл долгий путь: от мощного рэпа с глубокими битами до экспериментов с акустическим звучанием. В центре всех творческих поисков группы всегда стоял Артём «Fuze» Бровков — не только исполнитель, но и идейный вдохновитель KREC. «Воздух свободы», выпущенный в 2014 году, стал важной вехой в истории группы. Это первый полностью акустический альбом KREC, в котором Fuze отказался от привычных битов и погрузился в формат, давно интересовавший его творчески. Альбом открывает слушателям новое звучание группы, где акустическая гитара и живые инструменты становятся основой музыкальной ткани. Лирически пластинка возвращается к ранней концепции «доброй грусти», которая так полюбилась слушателям. Но на этот раз Fuze выбирает более простую и искреннюю форму подачи текста. В альбоме звучат философские размышления, любовные истории и даже социальная тематика — всё это переплетается в атмосфере тихой меланхолии. На пластинке представлены как проникновенные хиты («По крышам», «Воздух свободы»), так и более экспериментальные треки («Она», «Пролетарская»). Всё это делает альбом не просто сборником песен, а творческим исследованием новых граней музыки KREC. Теперь «Воздух свободы» доступен на виниле, что позволяет ощутить каждую деталь акустического звучания в полной мере. Лимитированный выпуск дополнен буклетом с текстами песен, что делает его настоящим подарком для поклонников группы и коллекционеров. Этот релиз — не только музыкальное событие, но и напоминание о том, как важно оставаться верным своим творческим поискам.



Теги товара: Rap

Отзывы о товаре Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Krec
Альбом (сингл)
Воздух Свободы
Жанр
Русский рэп
Трек-лист
Иной, По крышам, Безымянный, Дама в красном, Она Пролетарская, Под облаками, Между нами, Воздух свободы, В трудный час, Шанс, Свет в конце, Саншайн
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Группа KREC, ставшая символом российской хип-хоп сцены начала 2000-х, уже более двадцати лет радует поклонников своим уникальным звучанием и проникновенными текстами. За это время коллектив прошёл долгий путь: от мощного рэпа с глубокими битами до экспериментов с акустическим звучанием. В центре всех творческих поисков группы всегда стоял Артём «Fuze» Бровков — не только исполнитель, но и идейный вдохновитель KREC. «Воздух свободы», выпущенный в 2014 году, стал важной вехой в истории группы. Это первый полностью акустический альбом KREC, в котором Fuze отказался от привычных битов и погрузился в формат, давно интересовавший его творчески. Альбом открывает слушателям новое звучание группы, где акустическая гитара и живые инструменты становятся основой музыкальной ткани. Лирически пластинка возвращается к ранней концепции «доброй грусти», которая так полюбилась слушателям. Но на этот раз Fuze выбирает более простую и искреннюю форму подачи текста. В альбоме звучат философские размышления, любовные истории и даже социальная тематика — всё это переплетается в атмосфере тихой меланхолии. На пластинке представлены как проникновенные хиты («По крышам», «Воздух свободы»), так и более экспериментальные треки («Она», «Пролетарская»). Всё это делает альбом не просто сборником песен, а творческим исследованием новых граней музыки KREC. Теперь «Воздух свободы» доступен на виниле, что позволяет ощутить каждую деталь акустического звучания в полной мере. Лимитированный выпуск дополнен буклетом с текстами песен, что делает его настоящим подарком для поклонников группы и коллекционеров. Этот релиз — не только музыкальное событие, но и напоминание о том, как важно оставаться верным своим творческим поискам.


Теги товара: Rap
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Отзывы


Krec - Воздух Свободы (Gray) (4673747089209) виниловая пластинка – стоимость товара 5420 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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