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Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка

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Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка - фото 1
Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка - фото 1
  • Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698740
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Характеристики

Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Трек-лист
Супер Марио, Доктор Бухло, Рэп - Говно, Роскосмос, Английская рубашка Сектор Газа, Огнина, Черные трансплантологи (BONUS)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка

Виниловая пластинка GALAGA «Русский рэп» — это уникальное издание для ценителей экспериментальной музыки и коллекционеров винила. Сольный проект Родиона Лубенского, известного как лидера культовой группы «Голос Омерики», представляет собой смелый эксперимент на стыке рэпа, сатиры и сюрреализма. Альбом выпущен на цветном виниле 180 грамм, что делает его не только аудиальным, но и визуальным удовольствием. Русский рэп на виниле в исполнении GALAGA — это пародийный взгляд на жанр, наполненный острой иронией, абсурдными текстами и глубокими аллюзиями. Родион Лубенский мастерски сочетает элементы театра абсурда, кинематографические образы и сатирические мотивы, создавая уникальное звучание. Каждая композиция, от «Супер Марио» до «Черных трансплантологов», — это многослойная история, которая заставляет задуматься и улыбнуться одновременно. Виниловая пластинка GALAGA — это не просто музыка, а настоящее произведение искусства. Цветной винил добавляет изюминку этому изданию, делая его идеальным подарком для меломанов и поклонников творчества Родиона Лубенского. В альбоме вы найдете такие треки, как «Рэп — Говно», «Роскосмос», «Сектор Газа» и другие, которые уже успели стать культовыми среди слушателей. Купить винил GALAGA можно прямо сейчас на нашем маркетплейсе. Это издание станет ценным дополнением вашей коллекции, особенно если вы интересуетесь русским рэпом на виниле или экспериментальной музыкой. 180-граммовый винил обеспечивает теплое аналоговое звучание, которое подчеркивает уникальную атмосферу альбома. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку GALAGA «Русский рэп» — это редкое издание, которое уже стало культовым среди поклонников творчества Родиона Лубенского и экспериментального рэпа.

Отзывы о товаре Galaga - Русский Рэп (Orange) (4673747089582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blacksunglasses Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blacksunglasses
Barcode
[4673747089582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Galaga
Альбом (сингл)
Русский Рэп
Жанр
Русский рэп, Панк
Трек-лист
Супер Марио, Доктор Бухло, Рэп - Говно, Роскосмос, Английская рубашка Сектор Газа, Огнина, Черные трансплантологи (BONUS)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловая пластинка GALAGA «Русский рэп» — это уникальное издание для ценителей экспериментальной музыки и коллекционеров винила. Сольный проект Родиона Лубенского, известного как лидера культовой группы «Голос Омерики», представляет собой смелый эксперимент на стыке рэпа, сатиры и сюрреализма. Альбом выпущен на цветном виниле 180 грамм, что делает его не только аудиальным, но и визуальным удовольствием. Русский рэп на виниле в исполнении GALAGA — это пародийный взгляд на жанр, наполненный острой иронией, абсурдными текстами и глубокими аллюзиями. Родион Лубенский мастерски сочетает элементы театра абсурда, кинематографические образы и сатирические мотивы, создавая уникальное звучание. Каждая композиция, от «Супер Марио» до «Черных трансплантологов», — это многослойная история, которая заставляет задуматься и улыбнуться одновременно. Виниловая пластинка GALAGA — это не просто музыка, а настоящее произведение искусства. Цветной винил добавляет изюминку этому изданию, делая его идеальным подарком для меломанов и поклонников творчества Родиона Лубенского. В альбоме вы найдете такие треки, как «Рэп — Говно», «Роскосмос», «Сектор Газа» и другие, которые уже успели стать культовыми среди слушателей. Купить винил GALAGA можно прямо сейчас на нашем маркетплейсе. Это издание станет ценным дополнением вашей коллекции, особенно если вы интересуетесь русским рэпом на виниле или экспериментальной музыкой. 180-граммовый винил обеспечивает теплое аналоговое звучание, которое подчеркивает уникальную атмосферу альбома. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку GALAGA «Русский рэп» — это редкое издание, которое уже стало культовым среди поклонников творчества Родиона Лубенского и экспериментального рэпа.
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