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Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка

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Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 3
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 4
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 5
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 6
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 7
Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
COUNTERPARTS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 3
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 4
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 5
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 6
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 7
  • Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
COUNTERPARTS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Animate, Stick It Out, Cut To The Chase, Nobodys Hero, Between Sun & Moon Alien Shore, The Speed Of Love, Double Agent, Leave That Thing Alone, Cold Fire, Everyday Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка

Counterparts — пятнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1993 году. Издание на виниле.. Альбом занял второе место в хит-параде Billboard 200. Композиция «Leave That Thing Alone» была номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшая инструментальная композиция». Группа отмечала особое влияние групп Primus и Pearl Jam, с которыми Rush проводила совместный тур в поддержку своего предыдущего альбома. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497823253]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
COUNTERPARTS
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Animate, Stick It Out, Cut To The Chase, Nobodys Hero, Between Sun & Moon Alien Shore, The Speed Of Love, Double Agent, Leave That Thing Alone, Cold Fire, Everyday Glory
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Counterparts — пятнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1993 году. Издание на виниле.. Альбом занял второе место в хит-параде Billboard 200. Композиция «Leave That Thing Alone» была номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшая инструментальная композиция». Группа отмечала особое влияние групп Primus и Pearl Jam, с которыми Rush проводила совместный тур в поддержку своего предыдущего альбома. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Rush - Counterparts (0603497823253) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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