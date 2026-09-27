Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Talking Heads - 77 (0081227988418) виниловая пластинка
Переиздание на 180-грамовом виниле альбома 77 американской рок-группы Talking Heads. оригинальная пластинка была издана в 1977 году и достигла 97-ой позиции в чарте Billboard 200. Данное издание включает только классические треки, без бонусных композиций позднего переиздания. Все песни написаны Дэвидом Бирном в одиночку, кроме трека Psycho Killer (в соавторстве с Chris Frantz и Tina Weymouth). Американская рок группа Talking Heads образовалась в 1975 году и играла разнообразный рок, в основном в рамках новой волны. Все 10 альбомов коллектива отмечались в хит-параде Billboard 200, наибольший успех имела пластинка Speaking in Tongues (15-я строчка). Четыре студийных работы группы вошли в список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён, также их название присутствует в Зале славы рок-н-ролла. Группа просуществовала до 1991 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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