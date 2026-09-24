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Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка

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Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 2
Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 2
  • Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497821563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
0.25, Caught In A Web, Innocence Faded, Erotomania, Voices The Silent Man, The Mirror, Lie, Lifting Shadows Off A Dream, Scarred, Space Dye Vest
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка

«Awake» — третий студийный альбом группы Dream Theater, выпущенный 4 октября 1994 года. Это последний альбом с основателем и клавишником Кевином Муром. Выпущенный на пике популярности гранж-музыки, Awake изначально получил смешанные отзывы, хотя позже альбом был назван одним из лучших релизов группы. Альбом достиг 32-го места в американском Billboard 200, самой высокой позиции, которую альбом Dream Theater достигал в этом чарте до тех пор. Обложка альбома, разработанная Ларри Фримантлом, содержит многочисленные ссылки на тексты песен альбома.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - Awake (0603497821563) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[603497821563]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
0.25, Caught In A Web, Innocence Faded, Erotomania, Voices The Silent Man, The Mirror, Lie, Lifting Shadows Off A Dream, Scarred, Space Dye Vest
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Awake» — третий студийный альбом группы Dream Theater, выпущенный 4 октября 1994 года. Это последний альбом с основателем и клавишником Кевином Муром. Выпущенный на пике популярности гранж-музыки, Awake изначально получил смешанные отзывы, хотя позже альбом был назван одним из лучших релизов группы. Альбом достиг 32-го места в американском Billboard 200, самой высокой позиции, которую альбом Dream Theater достигал в этом чарте до тех пор. Обложка альбома, разработанная Ларри Фримантлом, содержит многочисленные ссылки на тексты песен альбома.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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