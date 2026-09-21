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Team Sleep - Team Sleep (0093624850069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Team Sleep - Team Sleep (0093624850069) виниловая пластинка

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Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 1
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 2
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 3
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 4
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 5
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 6
Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 1
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 2
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 3
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 4
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 5
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 6
  • Team Sleep - Team Sleep (93624850069) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698660
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Team Sleep - Team Sleep (0093624850069) виниловая пластинка

В состав Team Sleep входят Чино Морено из Deftones, а также Тодд Уилкинсон и CrookOne. Этот одноименный релиз — их единственный альбом, первоначально выпущенный в 2005 году и включающий сингл «Ever (Foreign Flag)».. Расширенная версия альбома, выходящая к RSD 2024, дополнена двумя неизданными треками: «Lets Go» с Мэри Тимони и «Kool Aide» с Майком Паттоном из Faith No More.

Отзывы о товаре Team Sleep - Team Sleep (0093624850069) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
В состав Team Sleep входят Чино Морено из Deftones, а также Тодд Уилкинсон и CrookOne. Этот одноименный релиз — их единственный альбом, первоначально выпущенный в 2005 году и включающий сингл «Ever (Foreign Flag)».. Расширенная версия альбома, выходящая к RSD 2024, дополнена двумя неизданными треками: «Lets Go» с Мэри Тимони и «Kool Aide» с Майком Паттоном из Faith No More.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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