Russkaja - Turbo Polka Party (0840588172207) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Russkaja
Альбом (сингл)
Turbo Polka Party
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698623
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588172207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Russkaja
Альбом (сингл)
Turbo Polka Party
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
No Borders, Russki Style, Shapka, Olga von der Wolga, Paschli, New Life, Vozdukh, Senales, Last Christmas, Baila, Turbopolka
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Russkaja - Turbo Polka Party (0840588172207) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Borders, Russki Style, Shapka, Olga von der Wolga, Paschli, New Life, Vozdukh, Senales, Last Christmas, Baila, Turbopolka
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[840588172207]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Russkaja
Альбом (сингл)
Turbo Polka Party
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
No Borders, Russki Style, Shapka, Olga von der Wolga, Paschli, New Life, Vozdukh, Senales, Last Christmas, Baila, Turbopolka
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No Borders, Russki Style, Shapka, Olga von der Wolga, Paschli, New Life, Vozdukh, Senales, Last Christmas, Baila, Turbopolka
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Russkaja - Turbo Polka Party (0840588172207) виниловая пластинка - стоимость товара 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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